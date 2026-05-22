È tutto pronto per l’ultimo atto dei nerazzurri nel campionato di Serie A: sul prato dell’"Olimpico" la formazione di Oscar Hiljemark concluderà un percorso che negli ultimi mesi ha assunti i contorni di un’agonia. In occasione della stagione d’esordio – 196869 – nel massimo campionato a girone unico (prima della Seconda guerra mondiale i nerazzurri avevano preso parte a diverse fasi finali nazionali, successive ai gironi locali e interregionali), il Pisa scese in campo a Napoli ancora virtualmente in corsa per un’insperata salvezza. Ma i nerazzurri di mister Lucchi, già con un piede in cadetteria, persero contro i partenopei col punteggio di 2-1: per i padroni di casa andarono a segno Sala e Altafini, a cui rispose Mascalaito per il Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo atto di questa serie A. Si gioca ancora per la salvezza

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Puntata 40 - Chi passa e chi resta | Serie A2 | 2025-26 | Quinto Quarto

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