L’ultimo atto di questa serie A Si gioca ancora per la salvezza

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È tutto pronto per l’ultimo atto dei nerazzurri nel campionato di Serie A: sul prato dell’"Olimpico" la formazione di Oscar Hiljemark concluderà un percorso che negli ultimi mesi ha assunti i contorni di un’agonia. In occasione della stagione d’esordio – 196869 – nel massimo campionato a girone unico (prima della Seconda guerra mondiale i nerazzurri avevano preso parte a diverse fasi finali nazionali, successive ai gironi locali e interregionali), il Pisa scese in campo a Napoli ancora virtualmente in corsa per un’insperata salvezza. Ma i nerazzurri di mister Lucchi, già con un piede in cadetteria, persero contro i partenopei col punteggio di 2-1: per i padroni di casa andarono a segno Sala e Altafini, a cui rispose Mascalaito per il Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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