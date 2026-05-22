L’ultima settimana di calcio è tutta su Sky | Serie A Premier League e finali europee in diretta

Da tutto.tv 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima settimana di maggio, le trasmissioni sportive su Sky si concentrano su diverse competizioni europee. In Italia si gioca l’ultima giornata di campionato di Serie A, con la sfida tra due squadre della stessa città. In Inghilterra si svolge la conclusione della Premier League, mentre in Germania e Francia si disputano le finali di coppa. La settimana offre quindi un’ampia panoramica degli ultimi incontri di stagione, con partite decisive e scontri diretti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con l’arrivo dell’ultima settimana di maggio, il calcio europeo si prepara ai verdetti finali: dalla lotta salvezza in Serie A al derby della Mole, passando per l’ultima giornata di Premier League e le finali tedesche e francesi. Sky Sport e NOW concentrano in pochi giorni l’epilogo di una stagione intensa, con una programmazione ricca tra venerdì 22 e martedì 29 maggio. Vediamo il palinsesto completo. Serie A Enilive: ultima giornata con derby e salvezza in bilico. La trentottesima e ultima giornata di Serie A si gioca tra sabato 23 e domenica 24 maggio, con Sky che trasmette tre delle dieci partite in co-esclusiva. Sabato alle 20.45 riflettori puntati su Lazio-Pisa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), con la telecronaca affidata a Federico Botti e il commento tecnico di Luca Marchegiani. 🔗 Leggi su Tutto.tv

l8217ultima settimana di calcio 232 tutta su sky serie a premier league e finali europee in diretta
© Tutto.tv - L’ultima settimana di calcio è tutta su Sky: Serie A, Premier League e finali europee in diretta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Manchester United-Liverpool 3-2: gol e highlights | Premier League

Video Manchester United-Liverpool 3-2: gol e highlights | Premier League

Sullo stesso argomento

Calcio su Sky e NOW dal 20 al 22 marzo: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 in direttaUn weekend ricchissimo: Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce in Serie A, il Tyne-Wear derby in Premier League, Bayern Monaco-Union Berlino in Bundesliga e...

Il weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 dal 13 al 16 marzoTorino-Parma venerdì, Udinese-Juventus sabato e Como-Roma domenica le tre gare di Serie A in co-esclusiva.

premier league l ultima settimana diMax Dowman a 16 anni ha vinto la Premier League, ora è tornato a scuole per sostenere gli esamiClasse 2009, Max Dowman è un giovane talento. Il centrocampista nella stessa settimana dopo aver festeggiato il campionato vinto con l'Arsenal deve effettuare ... fanpage.it

premier league l ultima settimana diL'Arsenal batte di misura il Burnley e mette le mani sulla Premier League: cosa serve per la gloriaI Gunners di Arteta si portano momentaneamente a +5 sul Manchester City di Guardiola: a decidere la gara è la rete di Havertz ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web