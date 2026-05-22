Durante l’ultima settimana di maggio, le trasmissioni sportive su Sky si concentrano su diverse competizioni europee. In Italia si gioca l’ultima giornata di campionato di Serie A, con la sfida tra due squadre della stessa città. In Inghilterra si svolge la conclusione della Premier League, mentre in Germania e Francia si disputano le finali di coppa. La settimana offre quindi un’ampia panoramica degli ultimi incontri di stagione, con partite decisive e scontri diretti.

Con l’arrivo dell’ultima settimana di maggio, il calcio europeo si prepara ai verdetti finali: dalla lotta salvezza in Serie A al derby della Mole, passando per l’ultima giornata di Premier League e le finali tedesche e francesi. Sky Sport e NOW concentrano in pochi giorni l’epilogo di una stagione intensa, con una programmazione ricca tra venerdì 22 e martedì 29 maggio. Vediamo il palinsesto completo. Serie A Enilive: ultima giornata con derby e salvezza in bilico. La trentottesima e ultima giornata di Serie A si gioca tra sabato 23 e domenica 24 maggio, con Sky che trasmette tre delle dieci partite in co-esclusiva. Sabato alle 20.45 riflettori puntati su Lazio-Pisa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), con la telecronaca affidata a Federico Botti e il commento tecnico di Luca Marchegiani. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - L’ultima settimana di calcio è tutta su Sky: Serie A, Premier League e finali europee in diretta

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