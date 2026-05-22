L’Ue taglia le stime | Colpa dell’Iran Ma decide di aiutare soltanto Berlino

L’Unione Europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2026, stimando ora un incremento dello 0,9 per cento. Tra i paesi membri, l’Italia si posiziona all’ultimo posto con una crescita dello 0,5 per cento. La Commissione europea attribuisce questa revisione negativa alla guerra nel Golfo e, in particolare, alle conseguenze delle attività dell’Iran nella regione. Nonostante le stime siano state ridotte, l’UE ha deciso di fornire un aiuto finanziario esclusivamente a Berlino.

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