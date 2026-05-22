L’Ue taglia le stime | Colpa dell’Iran Ma decide di aiutare soltanto Berlino
L’Unione Europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2026, stimando ora un incremento dello 0,9 per cento. Tra i paesi membri, l’Italia si posiziona all’ultimo posto con una crescita dello 0,5 per cento. La Commissione europea attribuisce questa revisione negativa alla guerra nel Golfo e, in particolare, alle conseguenze delle attività dell’Iran nella regione. Nonostante le stime siano state ridotte, l’UE ha deciso di fornire un aiuto finanziario esclusivamente a Berlino.
Giù le previsioni di crescita nel 2026: appena +0,9% (Italia ultima a +0,5%). Non dipende da noi, ma (dicono i contabili) dalla guerra nel Golfo. Eppure sul 3% non si discute. Lo sfora la Germania? Niente infrazione. L’Europa assomiglia a un medico che dopo aver visitato il paziente prescrive una surreale ricetta: «Lei è messo male, ma niente antibiotici. Solo una passeggiata. Vedrà che starà meglio». Il paziente è l’Italia. Il medico è la Commissione europea. Le previsioni economiche di primavera diffuse da Bruxelles sono un capolavoro di schizofrenia burocratica. Da una parte confermano tutto quello che Roma denuncia da mesi per chiedere una deroga al Patto di stabilità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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