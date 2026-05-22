L’Ue approva la direttiva vittime Ma Zan crede sia passato il suo ddl
L’Unione Europea ha approvato una nuova direttiva dedicata alle vittime di reato, che introduce nuove norme per la loro assistenza e protezione. Nel frattempo, un parlamentare italiano ha dichiarato che il suo disegno di legge è stato superato dall’approvazione europea. La Lega e un deputato di Fratelli d’Italia hanno risposto criticando la direttiva, affermando che confonde l’assistenza alle vittime con alcune norme del codice penale. La discussione si inserisce nel dibattito tra le diverse forze politiche sul tema.
La replica di Lega e Carlo Fidanza (Fdi): «Scambia l’assistenza alle parti lese con il Codice penale». Manie di protagonismo, così si possono inquadrare le dichiarazioni di Alessandro Zan, europarlamentare del Pd, che ha commentato così l’approvazione della direttiva Ue sulle vittime: «Si rafforza finalmente la protezione per chi subisce reati come stalking, violenza, abusi sessuali, reati d’odio. Persone troppo spesso lasciate sole e troppo spesso costrette a percorsi di giustizia complicati e dolorosi. Da oggi cambia il paradigma: denunciare sarà più semplice, le vittime avranno maggiori tutele durante il processo e potranno accedere a servizi di supporto medico, psicologico e legale. 🔗 Leggi su Laverita.info
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