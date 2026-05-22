L’Ue approva la direttiva vittime Ma Zan crede sia passato il suo ddl

L’Unione Europea ha approvato una nuova direttiva dedicata alle vittime di reato, che introduce nuove norme per la loro assistenza e protezione. Nel frattempo, un parlamentare italiano ha dichiarato che il suo disegno di legge è stato superato dall’approvazione europea. La Lega e un deputato di Fratelli d’Italia hanno risposto criticando la direttiva, affermando che confonde l’assistenza alle vittime con alcune norme del codice penale. La discussione si inserisce nel dibattito tra le diverse forze politiche sul tema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui