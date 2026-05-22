Lucca Film Festival 2026 Nuovo patto con Sofidel

Al Lucca Film Festival 2026 viene annunciato un nuovo accordo tra l’organizzazione dell’evento e il produttore di carta. Sofidel, società con una presenza significativa nel settore della carta per usi igienici e domestici, diventa partner ufficiale del festival. L’intesa prevede collaborazioni e iniziative congiunte durante la manifestazione, senza dettagli specifici sui contenuti o le modalità di collaborazione. L’annuncio viene dato nel corso di una conferenza stampa tenuta nella città toscana.

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Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, affianca per il quarto anno consecutivo Lucca Film Festival come sponsor della manifestazione — in programma dal 26 settembre al 4 ottobre — e, in particolare, Lucca Film Festival for Future, la sezione competitiva internazionale dedicata ai cortometraggi che esplorano i grandi temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Il concorso è aperto a registi e filmmaker under 35 provenienti da tutto il mondo. Le opere possono essere sottoposte alla selezione entro il 15 luglio attraverso le piattaforme Filmfreeway e Festhome, o inviando direttamente il link al seguente indirizzo: future@luccafilmfestival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Film Festival 2026. Nuovo patto con Sofidel ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Tredici Pietro canta Uomo che cade Sullo stesso argomento La regista Alissa Jung ospite al Lucca Film FestivalDopo il successo degli incontri con il regista e attore statunitense Fisher Stevens abbiamo tante news da comunicare. Lucca Film Festival, al cinema Centrale il premio Oscar Fisher StevensLucca, 30 marzo 2026 – In attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival organizza una... Supereroi cancellati, 10 film mai usciti che è stato meglio perdere reddit Lucca Film Festival for Future, Sofidel rinnova il sostegno come sponsor della manifestazioneLa sezione competitiva internazionale è dedicata ai cortometraggi che esplorano i grandi temi della sostenibilità ambientale ... luccaindiretta.it Lucca Film Festival, al cinema Centrale il premio Oscar Fisher StevensLucca, 30 marzo 2026 – In attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali ... lanazione.it