Lucca Film Festival 2026 Nuovo patto con Sofidel
Al Lucca Film Festival 2026 viene annunciato un nuovo accordo tra l’organizzazione dell’evento e il produttore di carta. Sofidel, società con una presenza significativa nel settore della carta per usi igienici e domestici, diventa partner ufficiale del festival. L’intesa prevede collaborazioni e iniziative congiunte durante la manifestazione, senza dettagli specifici sui contenuti o le modalità di collaborazione. L’annuncio viene dato nel corso di una conferenza stampa tenuta nella città toscana.
Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, affianca per il quarto anno consecutivo Lucca Film Festival come sponsor della manifestazione — in programma dal 26 settembre al 4 ottobre — e, in particolare, Lucca Film Festival for Future, la sezione competitiva internazionale dedicata ai cortometraggi che esplorano i grandi temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Il concorso è aperto a registi e filmmaker under 35 provenienti da tutto il mondo. Le opere possono essere sottoposte alla selezione entro il 15 luglio attraverso le piattaforme Filmfreeway e Festhome, o inviando direttamente il link al seguente indirizzo: future@luccafilmfestival. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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