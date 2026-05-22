Lotto tecnico | altre soddisfazioni con I 3 ambi Killer i nuovi numeri dell' esperto Pioggia
Il Metodo "I 3 ambi Killer" dell'esperto del Lotto, Antonio Pioggia, ancora una volta fa sorridere i suoi possessori, rivelandosi infallibile quando c'è la condizione di gioco per applicarlo. Infatti, ieri, nell'estrazione di giovedì 21 Maggio, al primo colpo, è sortito l'ambo 15-90 sulle ruote. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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