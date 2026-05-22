Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 22 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, venerdì 22 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse prima delle 19:30, orario limite per la partecipazione. Nell’estrazione di ieri, giovedì 21 maggio, non sono stati registrati né 6 né 5+ come combinazioni vincenti. Questa sera, i giocatori attendono di scoprire i numeri estratti e eventuali risultati delle diverse lotterie.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 21 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (99) 66 (87) 10 (78) 3 (68) 74 (60)Cagliari: 41 (104) 63 (70) 12 (62) 27 (53) 87 (51)Firenze: 78 (75) 28 (74) 3 (48) 4 (44) 17 (43)Genova: 66 (86) 6 (76) 3 (60) 53 (57) 4 (53)Milano: 77 (83) 88 (67) 15 (65) 67 (54) 63 (48)Napoli: 40 (111) 1 (90) 81 (56) 84 (48) 59 (48)Palermo: 90 (81) 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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