Lotta da anni per nuova carrozzina La Lega porta la vicenda in Senato Interrogazione al ministro Schillaci

Da anni una donna disabile residente a Crespina Lorenzana aspetta una nuova carrozzina. La vicenda è stata portata all’attenzione del Senato dalla Lega, che ha presentato un’interrogazione al ministro della salute. La richiesta mira a evidenziare le difficoltà vissute dalla donna e a sollecitare un intervento rapido da parte delle autorità competenti. La vicenda riguarda la gestione e l’assistenza per le persone con disabilità nella regione.

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