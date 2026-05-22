Lotta da anni per nuova carrozzina La Lega porta la vicenda in Senato Interrogazione al ministro Schillaci
Da anni una donna disabile residente a Crespina Lorenzana aspetta una nuova carrozzina. La vicenda è stata portata all’attenzione del Senato dalla Lega, che ha presentato un’interrogazione al ministro della salute. La richiesta mira a evidenziare le difficoltà vissute dalla donna e a sollecitare un intervento rapido da parte delle autorità competenti. La vicenda riguarda la gestione e l’assistenza per le persone con disabilità nella regione.
CRESPINA LORENZANA Un’interrogazione al ministro della salute Orazio Schillaci per mettere in evidenza e chiedere il suo intervento per risolvere la situazione in cui versa Maria Lucia Castro, disabile, residente a Crespina Lorenzana. In particolare per sbloccare la sua richiesta di una carrozzina funzionante al posto di quella che utilizza attualmente. L’interrogazione è stata presentata al Senato dal gruppo della Lega. "La signora – si legge nell’interrogazione della Lega – è totalmente dipendente dalla propria carrozzina elettrica per mobilità, postura e riposo notturno, non disponendo di un sistema di riposo alternativo adeguato alla propria patologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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