Un piano da 13,8 milioni di euro è stato annunciato per la riqualificazione dell’ospedale di Edolo, che diventerà un punto di riferimento per l’intera Alta Valle Camonica. La cifra prevista mira a potenziare le strutture e i servizi offerti dal nosocomio, rafforzando la sua funzione strategica nella regione. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio per migliorare l’assistenza sanitaria e garantire maggiori risorse alla struttura. L’obiettivo è rendere l’ospedale un centro di eccellenza per l’area montana.

Piano da 13,8 milioni per trasformare l’ ospedale di Edolo in un polo strategico d’avanguardia per l’intera Alta Valle Camonica. È la svolta presentata dai vertici dell’Asst guidati dal dg Corrado Scolari, diversi interventi mirati a rendere l’accesso e il soggiorno dei pazienti più comodi e sicuri. I fondi, di cui 3,8 milioni intercettati tramite il Pnrr, serviranno per urgenti adeguamenti antisismici, antincendio e per una manutenzione straordinaria dei reparti. "Un impegno significativo – ha spiegato Scolari – che testimonia la volontà delle istituzioni di garantire ai residenti servizi moderni, sicuri e accessibili". La punta di diamante è l’ingresso dell’AI in corsia grazie all’attivazione di una Tac diagnostica 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Ospedale di Edolo polo strategico d’avanguardia per la Valle

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