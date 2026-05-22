L' oroscopo di sabato 23 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre
Sabato 23 maggio 2026 porta con sé un oroscopo dedicato a chi si trova sotto la Torre. Si tratta di un appuntamento che promette di offrire indicazioni precise sui sentimenti e le decisioni delle persone nate sotto questo segno. Le stelle, in questa giornata, suggeriscono come affrontare le sfide quotidiane e quali atteggiamenti adottare per affrontare al meglio le situazioni che si presentano. È un momento in cui l’attenzione alle proprie scelte diventa fondamentale per il proseguimento della settimana.
Ecco un oroscopo fresco, originale e con un pizzico di ironia tutto dedicato a chi vive all'ombra della Torre. Sabato 23 maggio si preannuncia una giornata dinamica: che siate sul Lungarno o che siate in coda sulla Fi-Pi-Li, ecco cosa vi riservano gli astri, rigorosamente lontani dai soliti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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