Loredana Bertè e quei 10 giorni intensi con il fratello di Michael Jackson che nessuno sapeva
Loredana Bertè ha vissuto un periodo di dieci giorni con il fratello di Michael Jackson, un'esperienza poco nota al pubblico. Durante quel periodo, la cantante ha trascorso del tempo con questa persona, mantenendo il rapporto riservato. La notizia è emersa solo in seguito, lasciando spazio a pochi dettagli riguardo alle attività svolte insieme. La vicenda si è svolta in un contesto di riservatezza, lontano dai riflettori e dai media, senza che fosse mai stata resa pubblica prima.
Loredana Bertè non smette mai di sorprendere e mentre il mondo intero si accalcava nelle sale cinematografiche per vedere Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua sulla vita del Re del Pop, la cantante italiana ha scelto proprio quel momento per svelare un pezzo inedito della sua vita: un flirt intenso e brevissimo con Jermaine Jackson, fratello maggiore di Michael e membro storico dei Jackson 5. Dieci giorni che, raccontati con quella naturalezza disarmante che solo Loredana sa avere, aprono uno squarcio su un’epoca irripetibile. La rivelazione è arrivata attraverso un video condiviso sui social, girato probabilmente all’uscita dalla sala. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Loredana Bertè e la malinconia nelle canzoni | Che tempo che fa
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