Loredana Bertè e quei 10 giorni intensi con il fratello di Michael Jackson che nessuno sapeva

Loredana Bertè ha vissuto un periodo di dieci giorni con il fratello di Michael Jackson, un'esperienza poco nota al pubblico. Durante quel periodo, la cantante ha trascorso del tempo con questa persona, mantenendo il rapporto riservato. La notizia è emersa solo in seguito, lasciando spazio a pochi dettagli riguardo alle attività svolte insieme. La vicenda si è svolta in un contesto di riservatezza, lontano dai riflettori e dai media, senza che fosse mai stata resa pubblica prima.

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Loredana Bertè non smette mai di sorprendere e mentre il mondo intero si accalcava nelle sale cinematografiche per vedere Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua sulla vita del Re del Pop, la cantante italiana ha scelto proprio quel momento per svelare un pezzo inedito della sua vita: un flirt intenso e brevissimo con Jermaine Jackson, fratello maggiore di Michael e membro storico dei Jackson 5. Dieci giorni che, raccontati con quella naturalezza disarmante che solo Loredana sa avere, aprono uno squarcio su un’epoca irripetibile. La rivelazione è arrivata attraverso un video condiviso sui social, girato probabilmente all’uscita dalla sala. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Loredana Bertè e quei 10 giorni intensi con il fratello di Michael Jackson che nessuno sapeva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Loredana Bertè e la malinconia nelle canzoni | Che tempo che fa Sullo stesso argomento Loredana Bertè rivela: “Mi fidanzai con il fratello di Michael Jackson per dieci giorni”Loredana Bertè è andata a vedere il film Michael al cinema e ha svelato, in un breve video condiviso sui social, di aver avuto un breve flirt con uno... "Memorabili quei giorni trascorsi con la famiglia di Michael Jackson"Quei giorni memorabili a Encino, in California, ospiti nella casa della famiglia Jackson. Loredana Bertè racconta il rapporto con la famiglia Jackson prima del biopicLa cantante italiana condivide un aneddoto personale legato alla famiglia Jackson mentre aspettava di vedere il film Michael ... notizie.it Loredana Bertè ha un compagno?/ Nessun uomo nella sua vita: Casta da dieci anniLoredana Bertè ha un compagno? La cantante, dopo aver vissuto diversi amori importanti nella sua vita, ha deciso di godersi la tranquillità Dopo aver vissuto amori intensi per tutta la vita, con ... ilsussidiario.net