L' obiettivo è offrire la possibilità di accedere all' eccellenza a chi viene da condizioni di svantaggio economico e regionale Lo spiega Patrizia Micucci una ex ragazza foggiana la cui vita è cambiata proprio alla Luiss

Patrizia Micucci, originaria di Foggia, ha parlato del suo percorso di studi presso una delle università più prestigiose d’Italia, sottolineando come il suo obiettivo sia offrire opportunità a chi proviene da condizioni economiche e regionali svantaggiate. Ha spiegato che il costo di oltre 92 mila euro rappresenta una cifra che permette agli studenti di affrontare l’intero percorso accademico senza preoccupazioni finanziarie quotidiane. La sua esperienza personale è diventata esempio di come l’accesso all’istruzione possa essere facilitato.

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