L' obiettivo è offrire la possibilità di accedere all' eccellenza a chi viene da condizioni di svantaggio economico e regionale Lo spiega Patrizia Micucci una ex ragazza foggiana la cui vita è cambiata proprio alla Luiss
Patrizia Micucci, originaria di Foggia, ha parlato del suo percorso di studi presso una delle università più prestigiose d’Italia, sottolineando come il suo obiettivo sia offrire opportunità a chi proviene da condizioni economiche e regionali svantaggiate. Ha spiegato che il costo di oltre 92 mila euro rappresenta una cifra che permette agli studenti di affrontare l’intero percorso accademico senza preoccupazioni finanziarie quotidiane. La sua esperienza personale è diventata esempio di come l’accesso all’istruzione possa essere facilitato.
P iù di 92 mila euro per studiare in una delle università più prestigiose d’Italia: significa poterlo fare serenamente, giorno dopo giorno, per tutto il percorso di studi, senza più preoccuparsi delle spese. Destinataria della borsa di studio, una studentessa del Mezzogiorno in situazione di svantaggio economico che si iscriverà al corso triennale in Economics and Business, in lingua inglese. La promuove Luiss Guido Carli insieme a Renaissance Partners e Aurora Growth Capital. E per candidarsi ci sono pochissimi giorni a disposizione. Antonella Polimeni: «Ancora poche studentesse nelle discipline scientifiche, ma brillanti» X Leggi anche › AIxGIRLS 2026, torna il campus estivo per studentesse: come candidarsi La maxi borsa destinata a una ragazza del Mezzogiorno: 92 mila euro per studiare alla Luiss. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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