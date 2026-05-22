Lo stupore di alcuni ex colleghi di Salim | Era taciturno e riservato Mai dato segnali di stranezza

Alcuni ex colleghi di Salim ricordano un uomo riservato e silenzioso, che frequentava l’azienda senza attirare particolare attenzione. La maggior parte di loro afferma di non aver mai notato comportamenti insoliti o segnali di stranezza nel suo modo di agire. Salim si presentava, lavorava e poi se ne andava senza lasciare tracce evidenti. La sua figura sembra essere rimasta nell’ombra, senza particolari episodi che abbiano attirato l’interesse o la curiosità di chi lo ha conosciuto.

Modena, 22 maggio 2026 – Quasi tutti hanno un ricordo sbiadito di Salim: arrivava in azienda, lavorava e se ne andava. Non ha mai condiviso ‘pezzi’ della sua vita privata e non eccelleva. Era silenzioso, sulle ‘sue’, ma non ha mai mostrato comportamenti sospetti o aggressivi. Era uno dei tanti lavoratori. Se davvero c’era una situazione patologica, malata in Salim nessuno, ameno fino al 2024, se ne è accorto. Tutto ciò che lo caratterizzava sul luogo di lavoro erano la sua ‘chiusura’ verso il prossimo, il suo silenzio, la sua riservatezza. A parlare del 31enne autore della strage di via Emilia centro sono i colleghi di una delle aziende in cui il giovane ha lavorato prima del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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