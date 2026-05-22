Lo storico Giuliano Garavini a TPI | Gli equilibri di potere mondiali si reggono ancora sul petrolio

Secondo uno storico esperto, gli equilibri di potere internazionali continuano a dipendere dal petrolio. Le tensioni tra paesi coinvolti nell’area del Medio Oriente, la minaccia di blocchi nello Stretto di Hormuz e le dispute tra i membri dell’Opec sono elementi che evidenziano come questa risorsa rimanga centrale nelle dinamiche di influenza globale. La situazione attuale mostra come il controllo e la gestione delle riserve petrolifere siano ancora strategici per molti attori internazionali.

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