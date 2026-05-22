Lo storico Giuliano Garavini a TPI | Gli equilibri di potere mondiali si reggono ancora sul petrolio
Secondo uno storico esperto, gli equilibri di potere internazionali continuano a dipendere dal petrolio. Le tensioni tra paesi coinvolti nell’area del Medio Oriente, la minaccia di blocchi nello Stretto di Hormuz e le dispute tra i membri dell’Opec sono elementi che evidenziano come questa risorsa rimanga centrale nelle dinamiche di influenza globale. La situazione attuale mostra come il controllo e la gestione delle riserve petrolifere siano ancora strategici per molti attori internazionali.
La guerra all’Iran, la minaccia sullo Stretto di Hormuz e le tensioni dentro l’Opec mostrano che il petrolio resta uno dei terreni decisivi della competizione globale. Per lo storico Giuliano Garavini, la crisi attuale non va letta solo come un nuovo shock energetico, ma come un passaggio nei rapporti di forza tra Stati Uniti, Paesi produttori e potenze emergenti. Una partita che richiama il 1973, ma che si gioca in un mondo ormai molto diverso. Professor Garavini, che cosa distingue questa crisi petrolifera da quelle del 1973 e del 1979? «Il 1973 e il 1979 sono due crisi molto diverse tra loro. Quella del 1973 viene chiamata “crisi petrolifera” soprattutto dal punto di vista dei Paesi importatori. 🔗 Leggi su Tpi.it
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