Lo conosce in comunità di recupero Poi la gelosia e le minacce di morte
Un uomo e una donna si sono incontrati in una comunità di recupero, dove lui si trovava dopo aver scontato una pena detentiva per problemi legati alla droga. Lei frequentava il centro per visitare il padre. Inizialmente, tra loro si era creato un rapporto, ma con il tempo sono emersi comportamenti di gelosia e minacce di morte. La vicenda si svolge in un contesto di difficoltà e reclusione, senza ulteriori dettagli su sviluppi successivi.
L’amore era scoccato in un contesto già degradato. Lui era in una comunità di recupero, dopo il carcere, dove era finito per questioni di droga, lei andava nella stessa struttura a trovare il padre. Sembrava una storia da libro cuore ma negli anni, dopo una convivenza prima a Palermo e poi ad Ancona, l’idillio era sfumato. E’ arrivata la gelosia morbosa, il controllo, gli ordini per comandare in toto la sua vita. "Con quelle amiche non ci esci, dove sei? Mandami la posizione. Se non fai come dico io ti riempio la faccia di sangue". Ricatti continui anche dopo la nascita di una figlia. A subire tutto questo sarebbe stata una 27enne anconetana che dopo una denuncia fatta in questura nel 2023 ha fatto finire a processo l’ex, un siciliano di 38 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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