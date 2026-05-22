Lo conosce in comunità di recupero Poi la gelosia e le minacce di morte

Un uomo e una donna si sono incontrati in una comunità di recupero, dove lui si trovava dopo aver scontato una pena detentiva per problemi legati alla droga. Lei frequentava il centro per visitare il padre. Inizialmente, tra loro si era creato un rapporto, ma con il tempo sono emersi comportamenti di gelosia e minacce di morte. La vicenda si svolge in un contesto di difficoltà e reclusione, senza ulteriori dettagli su sviluppi successivi.

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