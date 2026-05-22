Lo avevo battezzato il Cinghialone poi l’ho rivalutato Oggi gli direi | scusa

Vittorio Feltri presenta un nuovo podcast che ogni venerdì viene pubblicato sia sul quotidiano cartaceo che sul sito de il Giornale e sui canali social. In questa serie, il direttore editoriale ripercorre le storie di personaggi che hanno avuto un ruolo nella storia recente del Paese. Tra aneddoti e riflessioni, Feltri condivide ricordi e impressioni legate a figure che hanno lasciato un segno, raccontando momenti e episodi senza alcuna elaborazione personale o deduzione.

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