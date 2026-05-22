Lo avevo battezzato il Cinghialone poi l’ho rivalutato Oggi gli direi | scusa
Vittorio Feltri presenta un nuovo podcast che ogni venerdì viene pubblicato sia sul quotidiano cartaceo che sul sito de il Giornale e sui canali social. In questa serie, il direttore editoriale ripercorre le storie di personaggi che hanno avuto un ruolo nella storia recente del Paese. Tra aneddoti e riflessioni, Feltri condivide ricordi e impressioni legate a figure che hanno lasciato un segno, raccontando momenti e episodi senza alcuna elaborazione personale o deduzione.
I personaggi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese raccontati da Vittorio Feltri. Ogni venerdì sul quotidiano cartaceo, sul sito de il Giornale e sui nostri canali social il nuovo podcast del direttore editoriale. Oggi viene ricordato l'ex segretario del Partito socialista italiano, Bettino Craxi. Lo battezzai il Cinghialone. Non mi fa onore. Ritraeva bene, in quegli anni, la preda più grossa cui dava la caccia Antonio Di Pietro insieme alla muta latrante dei suoi tifosi. Io ero della muta. Lo ammetto. Dirigevo «l'Indipendente» ed esultavo a ogni avviso di garanzia come se avessi vinto un terno al lotto. Sacrificai Bettino sull'altare della tiratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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