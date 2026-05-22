Oggi si svolge la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con la partenza ufficiale avvenuta alle 13.01. Attualmente si sta effettuando il trasferimento, mentre gli atleti si preparano a un possibile tentativo di fuga. La corsa è in corso e si aspetta una fase di battaglia tra i corridori in cerca di vantaggi. La classifica generale resta sotto osservazione, con gli appassionati pronti a seguire gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.01 PARTITI! Ha preso il via ufficiale la tredicesima tappa del Giro d’Italia. 12.58 Mancano solo 2 km all’inizio ufficiale della tappa! 12.56 Per Ganna quella di oggi è una giornata speciale al di là dell’andamento della tappa. L’azzurro arriva con questa frazione a 600 giorni di gara! Sarebbe bellissimo festeggiare questo traguardo alzando le braccia sulle strada che ha percorso migliaia di volte. L’ultima volta di Ganna in una tappa in linea al Giro (non cronometro) risale addirittura al 2020, quando trionfò nella difficile tappa che arrivava a Campigliatello Silano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: trasferimento in corso. Attesa bagarre per centrare la fuga

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GIRO D'ITALIA 2026 - BOULEVERSEMENT au classement général après une étape 4 conclue au sprint

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