LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | se ne va una fuga di 6 ciclisti ma il gruppo non si arrende
Oggi il Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con una fuga di sei ciclisti che si è formata durante la corsa. Il gruppo principale non ha smesso di inseguire e mantiene una distanza di circa 30 secondi dai battistrada. La corsa continua su un percorso che sta vedendo fronteggiarsi le squadre in questa fase di gara, con il vantaggio dei fuggitivi che si mantiene stabile. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre gli atleti affrontano le ultime fasi di questa tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.41 Il vantaggio dei battistrada sugli inseguitori è stabile intorno ai 30?. In caso di ricongiungimento dei due gruppetti si formerebbe una fuga di 11 atleti. 13.39 E’ stato ripreso ancora una volta Ganna. E’ partito adesso tutto solo dal gruppo Gijs Leemreize della Picnic Post NL. 13.38 Velocità folli della corsa in questo primo tratto. E’ bastata una salitella di poche centinaia di metri e la successiva discesa per spezzare il gruppo in tre tronconi. 13.35 Ci prova ancora Ganna! Scatto dell’azzurro in un brevissimo tratto di leggera salita. 13.34 Si stacca dalla fuga Vicente Rojas, forse il più attivo fra i battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 13 Preview: Danger Ahead
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