LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | se ne va una fuga di 6 ciclisti ma il gruppo non si arrende

Oggi il Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con una fuga di sei ciclisti che si è formata durante la corsa. Il gruppo principale non ha smesso di inseguire e mantiene una distanza di circa 30 secondi dai battistrada. La corsa continua su un percorso che sta vedendo fronteggiarsi le squadre in questa fase di gara, con il vantaggio dei fuggitivi che si mantiene stabile. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre gli atleti affrontano le ultime fasi di questa tappa.

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