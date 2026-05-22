Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa caratterizzata da una fuga che ha preso il largo, mentre il ciclista Ganna non figura tra i protagonisti della corsa. La squadra svizzera, presente con due sprinter di rilievo, ha schierato atleti in grado di affrontare anche le salite impegnative di oggi. La corsa continua a muoversi tra sorprese e strategie, con gli appassionati che seguono gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.01 La squadra svizzera ha nel proprio roster due sprinter molto forti e capaci di tenere sulle salite come quelle di oggi. Soprattutto Strong sembra essere l’uomo adatto per la frazione odierna. Non sarà facile però tenere riprendere la numerosa fuga, anche in virtù degli sforzi fatti ieri da questa squadra per i propri velocisti. 13.59 Si è stabilizzato il ritardo del gruppo maglia rosa rispetto alla fuga. In testa al plotone principale si è messa in testa la NSN di Corbin Strong ed Ethan Vernon. 13.57 Sta diminuendo il ritardo dell’unico gruppo di contrattaccanti rimasto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga prende il largo, ma Ganna resta fuori!

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