LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizio di tappa caotica! Continui scatti per prendere la fuga

Oggi, durante la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è assistito a un inizio molto movimentato, con continui scatti dei corridori alla ricerca di una fuga. La corsa è partita con un avvio caotico, mentre i ciclisti tentavano di prendere il largo. Attualmente, a 160 chilometri dal traguardo, il gruppo ha coperto circa 27 chilometri in mezz’ora, con la classifica generale che resta in evoluzione. La tappa prosegue con diverse azioni di attacco e tentativi di scatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui