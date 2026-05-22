LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizio di tappa caotica! Continui scatti per prendere la fuga

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, durante la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è assistito a un inizio molto movimentato, con continui scatti dei corridori alla ricerca di una fuga. La corsa è partita con un avvio caotico, mentre i ciclisti tentavano di prendere il largo. Attualmente, a 160 chilometri dal traguardo, il gruppo ha coperto circa 27 chilometri in mezz’ora, con la classifica generale che resta in evoluzione. La tappa prosegue con diverse azioni di attacco e tentativi di scatto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.32 Mancano 160 km alla conclusione! In appena 30 minuti il gruppo ha già percorso 27km circa. 13.31 E’ stato nuovamente ripreso dal gruppo Filippo Ganna. Tanti in gruppo conoscono la sua volontà del pistard di entrare in fuga e cercano di sfruttare il suo “motore” seguendolo ogni volte che prova l’allungo. Non sarà facile per Ganna entrare in fuga visto il “bersaglio che si ritrova disegnato sulla schiena”. 13.29 Il primo gruppo di contrattaccanti è formato da 6 ciclisti, questa la sua composizione: Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), Alberto Bettiol (XDS Astana), Mirco Maestri (Polti Visit Malta), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mikkel Bjerg (UAE). 🔗 Leggi su Oasport.it

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