LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Ungiasca i fuggitivi si giocano la vittoria

Oggi il Giro d’Italia 2026 prosegue con una tappa caratterizzata dall'inizio della salita di Ungiasca, dove i corridori in fuga cercano di conquistare la vittoria di tappa. Durante la corsa, Leknessund ha lanciato un contrattacco nel tratto più ripido della salita, tentativo che è stato seguito da Bettiol. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre gli atleti si sfidano in questa fase decisiva della gara. I ciclisti sono impegnati in una lotta intensa per la vittoria e per migliorare le proprie posizioni in classifica.

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