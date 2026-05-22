LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Ungiasca i fuggitivi si giocano la vittoria

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia 2026 prosegue con una tappa caratterizzata dall'inizio della salita di Ungiasca, dove i corridori in fuga cercano di conquistare la vittoria di tappa. Durante la corsa, Leknessund ha lanciato un contrattacco nel tratto più ripido della salita, tentativo che è stato seguito da Bettiol. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre gli atleti si sfidano in questa fase decisiva della gara. I ciclisti sono impegnati in una lotta intensa per la vittoria e per migliorare le proprie posizioni in classifica.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.32 Contrattacco di Leknessund nel tratto più duro della salita, prova a seguirlo Bettiol! 16.31 2 km alla cima, adesso inizia la parte più dura della salita. 16.30 Dopo il grande lavoro della Groupama c’è stato l’attacco di Kench, seguito da tre uomini. 16.29 Attacco di John Kench, lo seguono Bettiol, Leknessund e Valgren. 16.28 Si staccano anche Bjerg e Warbasse, mancano 3 km al termine dell’ascesa. 16.27 Si stacca subito Jacobs, che aveva speso troppo nella prima parte di gara. 16.26 Inizia l’ascesa di Ungiasca (4.7 km al 7.1% medio, terza categoria), tra milletrecento metri ci sarà il Red Bull KM. 🔗 Leggi su Oasport.it

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