Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con quindici corridori in testa alla corsa e un vantaggio di circa dieci minuti sul gruppo principale. Durante la gara, un problema meccanico ha coinvolto un ciclista, ma si prevede che riuscirà a rientrare nel gruppo di testa senza troppi problemi. La classifica generale mostra un vantaggio consistente per i primi quindici, che sembrano pronti a contendersi la vittoria finale. La corsa è ancora aperta, con numerosi sorpassi e azioni che si susseguono lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.21 Problema meccanico per Busatto, che non dovrebbe far fatica a rientrare sui battistrada. 15.18 Il miglior risultato al Giro per Michael Valgren è stato un secondo posto nel 2024. Il danese riuscì insieme ad altri tre corridori, a resistere al ritorno del gruppo pronto per una volata. A vincere fu però Benjamin Thomas, che regolò allo sprint Valgren e Pietrobon. 15.15 Il 2015 è stato l’ultimo anno in cui il Giro è arrivato a Verbania, a vincere fu un certo Philippe Gilbert. 15.12 Sono undici le squadre presenti in fuga, le più rappresentate sono la Groupama con 3, la Uno-X e la Polti con 2 uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i quindici al comando hanno quasi 10? sul gruppo, saranno loro a giocarsi il successo

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