LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione per fuggitivi Ganna promette spettacolo

Oggi si svolge la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con una frazione che vede protagonisti alcuni fuggitivi in fuga. La corsa è partita questa mattina e si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti continui su eventuali attacchi e cambi di ritmo. Tra i corridori più attesi c’è un atleta che ha promesso di regalare spettacolo durante la giornata. La classifica generale viene aggiornata di continuo in base agli sviluppi della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il gruppo comincerà a pedalare alle 12.40, fra 20 minuti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, completamente piemontese, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. Il percorso misura 188 km, con un finale abbastanza complicato. I primi 160 km saranno molto tranquilli, ci sarà solo lo sprint intermedio di Stresa che potrebbe ingolosire le squadre dei velocisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione per fuggitivi. Ganna promette spettacolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 13 Preview: Danger Ahead Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi, gruppo a 1? 10?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in gara Filippo Ganna!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14. Giro d’Italia 2026 LIVE: Tredicesima Tappa from Alessandria to Verbania, 187 km with decisive climbs and a final 33 km sprint for the standings. Live tracking, updated gaps, and virtual classifications available in our app. Starting at 12:40, coverage co… x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga. Narvaez favorito, Ganna ci prova sulle strade di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... oasport.it Giro d’Italia LIVE, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle 13:00, il percorso è di 189 kmIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle ore 12:40, arrivo previsto alle 17 ... fanpage.it