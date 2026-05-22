LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | foratura per Eulalio! Duro sforzo per rientrare sul gruppo

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, si è verificata una foratura per uno dei ciclisti mentre il gruppo viaggiava a circa 60 kmh. L’atleta ha dovuto affrontare un difficile tentativo di rientrare in corsa, impegnandosi in uno sforzo notevole per tornare nel gruppo principale. La corsa è proseguita senza rallentamenti significativi, e il problema meccanico si è verificato in un momento di velocità elevata. La classifica generale è aggiornata con i risultati di questa fase della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.21 Foratura per Eulalio! Momento terribile per un problema meccanico visto che il gruppo sta andando a 60kmh e non sembra intenzionato a rallentare! 13.20 Il Gruppo è a soli 10 secondi dai 7 fuggitivi. Il tentativo di Ganna e Sobrero è stato ricucito. 13.17 Questa la composizione dei 7 battistrada: Vicente Rojas (Bardiani CSF 7Saber), Micheal Valgren  (EF Easypost), Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta), Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), Johan Jacobs (Groupama FDJ), Andreas Leknessund (Uno X Mobility). 13.14 Tanti atleti provano a chiudere sul contrattacco di Ganna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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