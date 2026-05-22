LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | foratura per Eulalio! Duro sforzo per rientrare sul gruppo

Durante la tappa del Giro d’Italia 2026, si è verificata una foratura per uno dei ciclisti mentre il gruppo viaggiava a circa 60 kmh. L’atleta ha dovuto affrontare un difficile tentativo di rientrare in corsa, impegnandosi in uno sforzo notevole per tornare nel gruppo principale. La corsa è proseguita senza rallentamenti significativi, e il problema meccanico si è verificato in un momento di velocità elevata. La classifica generale è aggiornata con i risultati di questa fase della gara.

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