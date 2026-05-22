LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 95 km al termine vantaggio dei quindici fuggitivi che supera i 9?

Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 95 chilometri ancora da percorrere. Quindici corridori sono in fuga e il loro vantaggio sulla corsa principale supera i nove minuti. Nella classifica generale, i ciclisti devono affrontare circa 950 metri di dislivello prima del traguardo. La corsa è in corso e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.

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