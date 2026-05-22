LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 95 km al termine vantaggio dei quindici fuggitivi che supera i 9?
Oggi si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 95 chilometri ancora da percorrere. Quindici corridori sono in fuga e il loro vantaggio sulla corsa principale supera i nove minuti. Nella classifica generale, i ciclisti devono affrontare circa 950 metri di dislivello prima del traguardo. La corsa è in corso e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.
14.51 Sono poco meno di mille i metri di dislivello che i corridori devono ancora affrontare. 14.48 La corsa rimarrà tranquilla fino ai -23 al traguardo, quando inizierà il primo GPM di giornata. 14.42 Ecco i fuggitivi di giornata: Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), Alberto Bettiol (XDS Astana), Mirco Maestri (Polti Visit Malta), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mikkel Bjerg (UAE), Micheal Valgren (EF Easypost), Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta), Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), Johan Jacobs (Groupama FDJ), Andreas Leknessund (Uno X Mobility), Axel Huens (Groupama FDJ), Josh Kench (Groupama FDJ), Toon Aerts (Lotto Intermarchè), Markus Hoelgaard (Uno X mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it
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