LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 65 km al termine in quindici per la vittoria

Oggi il Giro d’Italia 2026 si trova a circa 65 chilometri dal traguardo finale. La tappa si sta svolgendo con un gruppo di quindici corridori che stanno cercando di conquistare la vittoria di giornata. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulle posizioni e sulle strategie dei ciclisti. La classifica generale viene aggiornata alle 15.30, mentre i corridori continuano a spingere verso il traguardo. La competizione resta aperta, con diversi atleti pronti a tentare l’attacco.

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