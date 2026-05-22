LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 65 km al termine in quindici per la vittoria
Oggi il Giro d’Italia 2026 si trova a circa 65 chilometri dal traguardo finale. La tappa si sta svolgendo con un gruppo di quindici corridori che stanno cercando di conquistare la vittoria di giornata. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulle posizioni e sulle strategie dei ciclisti. La classifica generale viene aggiornata alle 15.30, mentre i corridori continuano a spingere verso il traguardo. La competizione resta aperta, con diversi atleti pronti a tentare l’attacco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.30 Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), Alberto Bettiol (XDS Astana), Mirco Maestri (Polti Visit Malta), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mikkel Bjerg (UAE), Micheal Valgren (EF Easypost), Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta), Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), Johan Jacobs (Groupama FDJ), Andreas Leknessund (Uno X Mobility), Axel Huens (Groupama FDJ), Josh Kench (Groupama FDJ), Toon Aerts (Lotto Intermarchè), Markus Hoelgaard (Uno X mobility) sono i quindici battistrada. Gruppo che paga quasi 10? di svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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