Litigano per lo stesso uomo donna stacca a morsi il dito della rivale | si erano incontrate per chiarire

Due donne si sono incontrate con l’intenzione di chiarire una questione, ma l’appuntamento si è concluso in modo violento. Durante il confronto, sono scoppiate urla e sono state scambiate spintoni. In particolare, una delle due ha morso l’altra, staccandole un dito. La lite è avvenuta in un contesto di tensione legato a una relazione sentimentale condivisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato le due donne.

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