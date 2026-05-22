Litigano per lo stesso uomo donna stacca a morsi il dito della rivale | si erano incontrate per chiarire
Due donne si sono incontrate con l’intenzione di chiarire una questione, ma l’appuntamento si è concluso in modo violento. Durante il confronto, sono scoppiate urla e sono state scambiate spintoni. In particolare, una delle due ha morso l’altra, staccandole un dito. La lite è avvenuta in un contesto di tensione legato a una relazione sentimentale condivisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato le due donne.
Quello che doveva essere un incontro chiarificatore, invece si è trasformato in una lite furibonda, tra urla, spintoni e un dito staccato a morsi. Una donna di circa 50 anni è stata denunciata dalla è stata denunciata per lesioni dalla polizia dopo aver staccato a morsi una falange alla rivale in. 🔗 Leggi su Today.it
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Ho la tl piena di account che litigano per dei gusti personali... lasciate che le persone vivano i propri interessi sani in santa pace. È giusto esprimere le proprie opinioni nel rispetto di tutti ma non bisogna insistere se ti si dice che una piace lo stesso. x.com
Assistenza Alla Vita. . Avete litigato per questo. Forse non ve lo siete detti chiaramente — ma la tensione c’è. E nel mezzo, c’è vostro padre. Vostra madre. Una vuole la badante. L’altro dice RSA. Il terzo non si fa sentire — ma quando si decide, ha sempre facebook
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