Lite al bar in pieno giorno | sequestrati droga e coltelli poi l’inseguimento e la cattura

Da ferraratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 20, nel centro storico di Cento, si è verificata una lite in un bar durante le ore diurne. I Carabinieri della stazione locale, coadiuvati da un'unità della polizia locale, sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione. Durante l'intervento, sono stati sequestrati alcuni coltelli e una dose di sostanza stupefacente. Successivamente, è partito un inseguimento che ha portato alla cattura di uno dei soggetti coinvolti.

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Rissa in pieno giorno nel centro storico. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 20 a Cento, quando i Carabinieri della locale stazione, con il supporto di un equipaggio della polizia locale, sono intervenuti d’urgenza presso un esercizio pubblico, a seguito della segnalazione di una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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