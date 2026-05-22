Lite al bar in pieno giorno | sequestrati droga e coltelli poi l’inseguimento e la cattura

Nel pomeriggio di mercoledì 20, nel centro storico di Cento, si è verificata una lite in un bar durante le ore diurne. I Carabinieri della stazione locale, coadiuvati da un'unità della polizia locale, sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione. Durante l'intervento, sono stati sequestrati alcuni coltelli e una dose di sostanza stupefacente. Successivamente, è partito un inseguimento che ha portato alla cattura di uno dei soggetti coinvolti.

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