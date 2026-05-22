L’Italia e la sua continua e inquieta ricerca di un’altra legge elettorale di S Mentana

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si discute da tempo intorno alla riforma elettorale, con varie proposte e modifiche che coinvolgono elementi come lo sbarramento, il quorum e il sistema proporzionale o maggioritario. Si parla di collegi uninominali, circoscrizioni proporzionali e del calcolo dei resti, tutti aspetti che influenzano la composizione delle liste e il modo in cui vengono attribuiti i seggi. Questa continua ricerca di una nuova legge elettorale si accompagna a un dibattito acceso tra le forze politiche.

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Sbarramento. Quorum. Proporzionale. Maggioritario. Collegi uninominali, circoscrizioni proporzionali, diritto di tribuna e sistema dei resti. Come spiegare a chi ha cose più urgenti – e probabilmente interessanti – da fare che quell’apostrofo rosa tra scorporo e disgiunto, quello strano linguaggio esoterico chiamato sistema elettorale, non è un codice per pochi eletti, ma qualcosa che riguarda letteralmente tutti? Perché la democrazia deve coinvolgere tutti, ma votare non significa banalmente mettere una croce e stabilire che chi ha un voto in più ha vinto: è un insieme di regole e meccanismi che devono adeguarsi alle necessità e alle caratteristiche specifiche di ogni Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

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