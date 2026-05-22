L’intelligenza artificiale spinge Lenovo verso il suo anno record

In un settore tecnologico caratterizzato da problemi nella catena di approvvigionamento, aumento dei costi dei componenti e una forte concorrenza internazionale, l’intelligenza artificiale sta diventando un elemento chiave per molte aziende. Tra queste, una nota multinazionale ha annunciato di aver raggiunto un anno record grazie agli investimenti e allo sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale. La competizione nel mercato si fa sempre più agguerrita, spingendo le aziende a focalizzarsi su questa tecnologia per mantenere la propria posizione.

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