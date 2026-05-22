L’intelligenza artificiale spinge Lenovo verso il suo anno record
In un settore tecnologico caratterizzato da problemi nella catena di approvvigionamento, aumento dei costi dei componenti e una forte concorrenza internazionale, l’intelligenza artificiale sta diventando un elemento chiave per molte aziende. Tra queste, una nota multinazionale ha annunciato di aver raggiunto un anno record grazie agli investimenti e allo sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale. La competizione nel mercato si fa sempre più agguerrita, spingendo le aziende a focalizzarsi su questa tecnologia per mantenere la propria posizione.
In un mercato tecnologico ancora attraversato da tensioni sulla supply chain, aumento dei costi dei componenti e forte competizione globale, la corsa all’intelligenza artificiale continua a ridisegnare gli equilibri del settore. E tra i gruppi che stanno beneficiando maggiormente di questa accelerazione c’è Lenovo, che chiude l’anno fiscale 202526 con i risultati migliori della propria storia. Il gruppo ha registrato nel quarto trimestre ricavi per 21,6 miliardi di dollari, in crescita del ventisette per cento su base annua, mentre l’utile netto rettificato è più che raddoppiato a 559 milioni di dollari. Su base annuale, Lenovo supera per la prima volta la soglia degli ottanta miliardi di dollari di fatturato, attestandosi a 83,1 miliardi (+20 per cento), con un utile netto rettificato di due miliardi (+42 per cento). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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