Un nuovo problema tecnico coinvolge l’Inps, che non ha inserito nella Certificazione Unica le tasse comunali già trattenute dalle pensioni. Di conseguenza, il Fisco ha inviato richieste di pagamento a cittadini che avevano già versato quelle somme. La questione riguarda un errore nell’elaborazione dei dati, che ha portato alla mancata comunicazione delle trattenute comunali. La situazione genera confusione tra le famiglie italiane, che si trovano a dover gestire richieste di pagamento duplicate.

U n nuovo scivolone informatico ha colpito l’Inps scatenando l’ennesima ondata di preoccupazione tra le famiglie italiane. Questa volta l’errore riguarda 270mila pensionati e le loro Certificazioni uniche, ovvero la Cu. La macchina delle correzioni è già partita, ma il tempismo non potrebbe essere peggiore essendo, infatti, nel pieno della stagione del modello 730. Per moltissime persone, infatti, specialmente per chi si trova a gestire le dichiarazioni dei redditi dei genitori anziani, si preannuncia qualche giorno di confusione e ansia da controllo. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Certificazione unica, il bug delle addizionali comunali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'Inps ha dimenticato di riportare sulla Cu le tasse comunali già trattenute dalle pensioni: ora il Fisco non vedendo quei pagamenti, chiede a questi cittadini di pagare una seconda volta

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