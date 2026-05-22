A Chieti scalo si trova Meff Production, un’azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie di sicurezza informatica. La società è diventata un punto di riferimento internazionale nel settore, offrendo soluzioni avanzate per la protezione dei dati. La sua attività si concentra sulla progettazione di sistemi di sicurezza che vengono adottati in diversi paesi. L’azienda rappresenta un esempio di eccellenza del territorio teatino nel campo dell’innovazione e della tecnologia.

La sicurezza globale passa da Chieti, da un’eccellenza del territorio. È Meff Production, realtà con sede a Chieti scalo, oggi punto di riferimento internazionale nella progettazione di tecnologie avanzate per la protezione delle informazioni.Radicato in Abruzzo, il centro operativo vanta una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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