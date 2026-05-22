Un nuovo passo è stato compiuto nel procedimento legale relativo alla morte di Elena Russo. A giugno, un esperto incaricato dal tribunale eseguirà una perizia cinematica, volta a determinare eventuali responsabilità dei datori di lavoro nell’incidente. La decisione arriva dopo le indagini iniziali e mira a chiarire le cause dell’incidente che ha portato alla tragica scomparsa. La perizia si concentrerà sugli aspetti tecnici e sui movimenti coinvolti nel fatto.

Si farà una nuova perizia cinematica, con un esperto che sarà incaricato in giugno dal tribunale, per chiarire se vi siano responsabilità dei datori di lavoro dietro la morte di Elena Russo. La richiesta è stata avanzata ieri dal pm Denise Panoutsopoulos, titolare del fascicolo insieme al pm Stefano Finocchiaro, dopo aver ascoltato l’audizione dell’ingegner Santo Cavallo, consulente della famiglia della giovane scomparsa, ed è stata accolta dal giudice Greta Iori. Elena, studentessa 20enne di Giurisprudenza a Modena, consegnava pizze a domicilio. Nella sera del 30 gennaio 2022, mentre da San Bartolomeo percorreva via Tirabassi verso Castelbaldo, si schiantò contro un palo: la Fiat Punto a lei fornita dalla pizzeria si rovesciò e e lei perse la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incidente di Elena Russo. Disposta una nuova perizia per fare luce sulle cause

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