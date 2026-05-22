Una nuova iniziativa propone un approfondimento sulle Dop della Valtellina, con un libro elettronico e un podcast dedicati a Bitto e Valtellina Casera. L’obiettivo è raccontare le caratteristiche e le tradizioni legate a questi formaggi attraverso contenuti digitali accessibili a un pubblico più ampio. La presentazione si svolge in diverse tappe, includendo interviste e testimonianze di produttori locali. La narrazione si concentra su aspetti tecnici e storici, senza inserire giudizi o opinioni.

“Una Montagna di Formaggi, le due Dop della Valtellina si raccontano in ebook e podcast. Debutta online “Una Montagna di Formaggi Valtellina Casera e Bitto, Storie di Dop", racconto corale che ha l’obiettivo di restituire lavoro, memoria e valore di una delle filiere lattiero-casearie più identitarie dell’arco alpino lombardo. Il progetto, presentato a Milano dal Consorzio per la Tutela dei due formaggi ruota attorno a undici storie emblematiche di due prodotti fortemente identitari della Valle tanto amata da Mario Soldati ("Chi non è mai stato in Valtellina ci vada. E ci vada subito!" diceva nel reportage di viaggio “Vino al vino“), e ora raccontate dai giornalisti Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Libro elettronico e podcast per Bitto e Valtellina Casera

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