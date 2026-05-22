Il prossimo 22 maggio alle 20:30 si terrà un evento presso la corte, durante il quale verrà presentato il libro intitolato “Tre cuori e una palla ovale”, scritto da Marcello Cuttitta e Dino Meneghin. L’appuntamento fa parte di una serie di incontri dedicati ai libri in corte nel 2026, che coinvolgono autori e pubblico per discutere di temi legati alla narrativa e allo sport. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in un’atmosfera informale e conviviale.

MARCELLO CUTTITTA, DINO MENEGHIN. “TRE CUORI E UNA PALLA OVALE”. 22 Maggio, ore 20:30, Corte Valenti (Via Monza, 12) La stagione sportiva proseguiva e Marcello, che si era completamente ripreso dall’infortunio, inanellava sgroppate velocissime e mete spettacolari, ma senza il contributo di Massimo, che nelle retrovie placcava gli attacchi avversari, organizzava le mischie e faceva ripartire la squadra, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Michele, dal canto suo aveva dovuto necessariamente ridurre il contatto con la palla ovale, impegnato sui libri e sui calcoli che lo avrebbero portato progressivamente verso la tesi di laurea. Un diritto... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Libri In Corte 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIBRI IN USCITA A gennaio 2026

Sullo stesso argomento

Libri in corte: incontri con gli autori fra talk, laboratori e cinemaUndicesima edizione per "Libri in Corte", la manifestazione letteraria che dal 18 al 24 maggio porterà nella biblioteca civica di Corte Valenti a...

Garbagnate, Libri in Corte: tra il mito di Battiato e le icone dello sport? Punti chiave Chi incontrerai a Corte Valenti per parlare di Battiato e sport? Come dialogheranno Dino Meneghin e Marcello Cuttitta con il pubblico?...

Ultimo appuntamento della stagione con le presentazioni di Libri in Corte. Dimitri Favre presenta il suo primo romanzo L'asimmetria della menzogna. Sabato 16 maggio 2026, ore 16. Maggiori informazioni al link tinyurl.com/369ucxet x.com

Libri in Corte 2026, festival della lettura con incontri con gli autori e laboratoriDa lunedì 18 a domenica 24 maggio 2026 torna a Garbabate Milanese (Milano) l’appuntamento con Libri in Corte, la rassegna dedicata alla lettura organizzata dall’amministrazione comunale. Giunta all’un ... mentelocale.it

Libri SFF in arrivo a maggio 2026 reddit

Dal 18 al 24 maggio la nuova edizione della rassegna Libri in Corte a Garbagnate MilaneseLa biblioteca civica Corte Valenti ospiterà l’undicesima edizione della manifestazione letteraria alla quale parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, gli scrittor ... mi-lorenteggio.com