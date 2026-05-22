Libri arte e musica | un weekend di eventi tra Pescara e l’Abruzzo

Durante il fine settimana, si svolge un evento che coinvolge letture, esposizioni artistiche e musica tra Pescara e altre località dell’Abruzzo. Sono previsti circa 100 libri distribuiti in diversi punti della città, accessibili al pubblico. Inoltre, sono in programma mostre d’arte che collegano opere di grandi maestri ai borghi abruzzesi, creando un itinerario culturale tra spazi pubblici e locali storici della regione. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza presenze di figure pubbliche coinvolte.

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? Punti chiave Dove troverai 100 libri distribuiti in tutta la città?. Quali mostre d'arte collegano i grandi maestri ai borghi abruzzesi?. Come faranno i piccoli centri a gestire l'afflusso turistico estivo?. Chi porterà la musica coreana nelle chiese della provincia?.? In Breve Maratona Pescara leggiti forte: 100 libri in 100 luoghi per 24 ore.. Mostre Imago Museum fino al 27 settembre e Clap museum fino al 20 settembre.. Concerto Canti di speranza con musicisti coreani nella chiesa dello Spirito Santo.. Nona edizione fiera Ecomob e rassegna cortometraggi internazionali Cinemadamare extra 2026.. Venerdì 22 maggio 2026, la maratona di lettura Pescara leggiti forte anima la città con 100 libri distribuiti in 100 luoghi diversi per un arco temporale di 24 ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libri, arte e musica: un weekend di eventi tra Pescara e l’Abruzzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Passione, di Gabriele D'Annunzio Sullo stesso argomento Roma, weekend tra musica, natura e arte: la guida agli eventiIl fine settimana tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 vede Roma e la sua provincia protagonista di un palinsesto variegato che spazia dal verde... Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del... Dipingere è amare per sempre: Il viaggio di una vita tra pittura, musica e poesia: incontri, emozioni e simboli, tra arte e ricerca spirituale. Maggio 2026: Primo Premio Concorso Letterario-Artistico di Cortemaggiore. #libri #arte #pittura #spiritualità #consiglidile x.com Quali sono i tuoi libri di teoria musicale preferiti? reddit Quintarte a Quinto di Treviso: cinque giorni tra arte, libri, musica e saporiDal 20 al 24 maggio la seconda edizione nel parco di Villa Memo Giordani Valeri, con il calendario del Maggio dei Libri. nordest24.it La foresta di Wudz: libri, arte e musica da Rosy BoaArezzo, 4 aprile 2026 – La Foresta di Wudz torna ad Arezzo. Il format culturale ideato da Wudz Edizioni, in collaborazione con Rosy Boa e Woodworm, che intreccia libri, arte e musica in un ecosistema ... lanazione.it