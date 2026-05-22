Li rimpiangeremo i Lotito i tifosi si sfogheranno con i chatbot dei fondi

Da ilnapolista.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio dei Lotito, figure storiche nel panorama calcistico, sembra ormai avvicinarsi. I tifosi, spesso frustrati e critici, si rivolgono ormai ai chatbot per esprimere il proprio disappunto, segnale di un rapporto teso e complicato. Quando questi protagonisti lasceranno il palcoscenico, si preparano commenti di rimpianto e ricordi di un passato caratterizzato da polemiche e tensioni, che resteranno impressi nella memoria collettiva di chi ha seguito le vicende di questa realtà sportiva.

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Quando i Lotiti saranno estinti – come le Viperette, i Cavalieri, gli Avvocati, i Rozzi e gli Anconetani della nostra meglio gioventù – riascolteremo queste parole con implacabile nostalgia: “a stronzi!”. Ma chi, noi? Sì, è un affettuoso plurale maiestatis: noi tifosi tutti, nella fattispecie quelli della Lazio. Non sanno quanto lo rimpiangeranno, Claudio Lotito che alla buvette di Montecitorio si lascia andare con i giornalisti al grido di “Tommaso Paradiso mi critica? Sticazzi!”. Non fosse già senatore della Repubblica ne invocheremmo lo scranno a vita. Parole sante. La trascrizione non coglie appieno i dettagli, la temperatura. Va ascoltato l’audio originale, che vi proponiamo per gentile concessione dell’Agenzia Dire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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