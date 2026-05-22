Nella vicenda giudiziaria di Garlasco, è stata trovata una scoperta importante nel canale vicino all’abitazione di Chiara Poggi. Le forze dell’ordine hanno analizzato alcuni reperti e hanno comunicato che sono risultati compatibili con elementi già raccolti nel corso delle indagini. La notizia è stata diffusa attraverso un video in cui si mostra il ritrovamento, riaccendendo l’attenzione sul caso che ha coinvolto la giovane scomparsa.

Si riporta l’attenzione sul caso Garlasco, una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. A distanza di tempo dall’omicidio di Chiara Poggi, nuove verifiche tecniche e la ripresa mediatica del tema stanno riportando al centro dell’interesse pubblico aspetti già noti e ulteriori elementi oggetto di approfondimento. Venerdì 22 maggio 2026, la trasmissione “Mattino Cinque” ha annunciato aggiornamenti legati a nuove analisi e a materiali finora non mostrati al pubblico, con l’obiettivo di ricostruire passaggi dell’inchiesta attraverso contributi e verifiche tecniche. Nuove verifiche sul caso Garlasco e focus sull’ arma del delitto. Tra i punti indicati come centrali negli ultimi approfondimenti torna l’ipotesi relativa all’ arma del delitto, tema che negli anni ha generato confronti e analisi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Li abbiamo trovati nel canale”. Garlasco, la scoperta proprio dietro casa di Chiara Poggi: “Sono compatibili” (VIDEO)

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Caso Garlasco: i pm: Sempio uccise Chiara Poggi da solo

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