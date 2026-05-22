L’hotel-piramide nella grotta in cui dormire a 50 metri di profondità
Esiste una struttura ricettiva unica nel suo genere, costruita a circa 50 metri di profondità in una grotta. Si tratta di un hotel a forma di piramide, immerso in un ambiente sotterraneo. La struttura si distingue per la sua collocazione e il suo design insolito, offrendo un’esperienza di soggiorno in un contesto completamente diverso rispetto agli hotel tradizionali. La costruzione si trova in una zona dove si sviluppa una cavità naturale, e la sua forma piramidale contribuisce a creare un’atmosfera particolare.
Le piramidi esercitano un fascino irresistibile sull’uomo praticamente da sempre. Oltre a quelle famosissime presenti in Egitto, ce n’è un’altra molto particolare che rappresenta anche una struttura ricettiva decisamente fuori dal comune. Nella grotta de la Cocalière, in Francia, si può dormire. 🔗 Leggi su Today.it
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