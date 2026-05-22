L’ho ucciso | bimbo di 17 mesi trovato nel freezer di una stanza d’hotel arrestata la madre Presenti anche gli altri due figli di 7 e 9 anni
Una donna di 31 anni è stata arrestata a Flagstaff, in Arizona, dopo che il corpo di un bambino di 17 mesi è stato scoperto nel freezer di una stanza d’albergo in cui viveva con altri due figli di 7 e 9 anni. La donna avrebbe ammesso di aver ucciso il bambino, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta durante un intervento di polizia che ha portato al fermo della madre. La famiglia risiedeva in quella sistemazione da alcuni giorni.
Una donna di 31 anni è stata arrestata a Flagstaff, in Arizona, dopo che il corpo del figlio di 17 mesi è stato trovato nel freezer della stanza d’albergo in cui viveva con altri due bambini. La donna, Ochra Manakaja, è accusata di omicidio di primo grado, abusi su minore e occultamento di cadavere. Secondo i documenti del tribunale citati dai media locali americani, la mattina del 17 maggio la donna ha chiamato il 911 dicendo che il figlio era morto. Quando l’operatore le ha chiesto cosa fosse accaduto, avrebbe risposto: “ L’ho ucciso “, prima di interrompere la chiamata. Gli agenti intervenuti al La Quinta Inn & Suites di Flagstaff hanno trovato il corpo del bambino avvolto in una coperta, chiuso in un contenitore di plastica e nascosto nel freezer della stanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
An infant taken from his mother by the state only to be given back is now dead.
Sullo stesso argomento
Il figlio di 17 mesi muore e ne nasconde il corpo in freezer per settimane: mamma 31enne arrestata in ArizonaConserva il corpo del figlio di 17 mesi nel frigo dell'hotel per due settimane, arrestata mamma 31enne: "L'ho ucciso".
Galles, uomo confessa di aver nascosto il corpo della madre nel freezer per mesi per incassarne la pensioneChristopher Phillips, uomo gallese di 60 anni, ha confessato di aver nascosto il corpo della madre morta in un congelatore a pozzetto per poter...
Fuori dal coro. . Se io non ho nulla da temere, rispondo educatamente a chi mi si presenta Paolo, padre del bimbo di 9 anni ucciso dalla madre, sui servizi sociali che non hanno risposto alle nostre richieste di spiegazioni. #Fuoridalcoro facebook
Tornando dall'Africa, Papa Leone è tornato a parlare di guerre e di vittime innocenti. Ho con me la foto di un bimbo musulmano che mi ha accolto in Libano con un cartello di benvenuto. Poi è stato ucciso, ha raccontato il Pontefice. L'inviata #GR1 Francesca x.com
L’ho ucciso: bimbo di 17 mesi trovato nel freezer di una stanza d’hotel, arrestata la madre. Presenti anche gli altri due figli di 7 e 9 anniL'ho ucciso: una madre di 31 anni arrestata a Flagstaff dopo che il figlio è stato trovato nel freezer della stanza d'albergo. ilfattoquotidiano.it
Ho perso il mio coniglio Starchy questo fine settimana reddit