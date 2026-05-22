L’ho ucciso | bimbo di 17 mesi trovato nel freezer di una stanza d’hotel arrestata la madre Presenti anche gli altri due figli di 7 e 9 anni

Una donna di 31 anni è stata arrestata a Flagstaff, in Arizona, dopo che il corpo di un bambino di 17 mesi è stato scoperto nel freezer di una stanza d’albergo in cui viveva con altri due figli di 7 e 9 anni. La donna avrebbe ammesso di aver ucciso il bambino, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta durante un intervento di polizia che ha portato al fermo della madre. La famiglia risiedeva in quella sistemazione da alcuni giorni.

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