L' ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali Una donna denuncia | Mi portò a Windsor La polizia | Chi sa parli

Un’altra donna ha presentato una denuncia contro l’ex principe, affermando di essere stata portata a Windsor per scopi sessuali. La notizia si aggiunge alle accuse già esistenti nei suoi confronti, portando nuova attenzione sulla vicenda. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti. La famiglia reale inglese si trova ancora al centro di questa intricata vicenda giudiziaria, che coinvolge l’ex membro della nobiltà.

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«Sono stata portata a Windsor per scopi sessuali». La nuova denuncia di una donna scuote ancora una volta la famiglia reale inglese e aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, che sarebbe ora indagato anche per reati sessuali nell'ambito delle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Sospetti reati sessuali Stando a Sky News Uk, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - L'ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali. Una donna denuncia: «Mi portò a Windsor». La polizia: «Chi sa parli» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali. Una donna denuncia: «Mi portò a Windsor» Sullo stesso argomento Il principe Andrea indagato anche per reati sessuali. “Una donna ha denunciato, polizia cerca nuovi testimoni”Roma, 22 maggio 2026 – La posizione di Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, si complica ulteriormente. Gb, ex principe Andrea indagato per presunti reati sessuali(Adnkronos) – La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Scandalo Epstein,l'ex principe Andrea indagato anche per sospetti reati sessuali. Si aggrava la sua posizione, secondo informazioni di Sky che cita fonti della polizia britannica. Finora l'ex duca era sotto indagine solo per il sospetto di cattiva condotta in un uffi x.com Scandalo Epstein, 'Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali'(ANSA) - LONDRA, 22 MAG - Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo ame ... corrieredellosport.it Caso Epstein, principe Andrea indagato per reati sessualiLa polizia sta indagando sull’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata p ... tg24.sky.it La corte annulla le condanne per omicidio di Alex Murdaugh per la morte della moglie e del figlio. reddit