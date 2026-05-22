L’ex principe Andrea è indagato anche per reati sessuali
L'ex principe Andrea è coinvolto in un’indagine per reati sessuali. Lo scorso febbraio, nel giorno del suo 66º compleanno, è stato arrestato e successivamente rilasciato. Le autorità stanno esaminando le accuse a suo carico, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici. L’indagine riguarda presunti comportamenti illeciti e prosegue sotto il riserbo delle procure. La notizia ha avuto ampio risalto sui media, portando alla luce le vicende legate all’ex membro della monarchia.
Lo scorso febbraio, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, Andrew Mountbatten-Windsor era stato arrestato (e poi rilasciato). Era -ed è ancora- sospettato di aver passato delle informazioni governative riservate a Jeffrey Epstein, quando era inviato speciale per il commercio estero. Ora, l’inchiesta, in precedenza ristretta all’ambito dell’abuso d’ufficio, si è allargata a possibili reati sessuali. Le forze dell’ordine inglesi hanno fatto sapere di star indagando sulle indiscrezioni secondo cui il finanziere, morto suicida nel 2019, avrebbe “fornito” delle ragazze al principe Andrea, portandole fin nelle residenze reali. Dopo l’arresto, la polizia ha effettuato una breve perquisizione nella sua casa nel Norfolk e un’altra, durata una settimana, nella tenuta di Windsor, dove ha vissuto per decenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Principe Andrea e i sospetti reati sessuali
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