L’ex principe Andrea è indagato anche per reati sessuali

L'ex principe Andrea è coinvolto in un’indagine per reati sessuali. Lo scorso febbraio, nel giorno del suo 66º compleanno, è stato arrestato e successivamente rilasciato. Le autorità stanno esaminando le accuse a suo carico, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici. L’indagine riguarda presunti comportamenti illeciti e prosegue sotto il riserbo delle procure. La notizia ha avuto ampio risalto sui media, portando alla luce le vicende legate all’ex membro della monarchia.

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