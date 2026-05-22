L' ex funzionario della Cultura | Cara Saffi ti hanno ridotta a un acronimo Perché la Bas non ci basta

"Nel corso della presentazione delle iniziative di celebrazione della Bas (peccato l'acronimo, era bello chiamarla Biblioteca Aurelio Saffi) lei ha voluto concludere il suo discorso con una acerba invettiva, della quale davvero non si sentiva il bisogno. Pare che si aggiri per la città una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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