L’Europa vuole sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa e noi dobbiamo svegliarci

Dopo quasi quattro anni, il veto di un leader politico ha impedito di inserire il Patriarca Kirill nella lista delle persone soggette a sanzioni dell’Unione Europea. Ora, sembra che ci siano proposte per modificare questa decisione e applicare misure più restrittive nei confronti del capo della Chiesa ortodossa russa. La discussione riguardo alle sanzioni si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra l’Europa e la Russia, con particolare attenzione alle posizioni ufficiali della Chiesa ortodossa russa.

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Per quasi quattro anni il veto di Viktor Orbán aveva tenuto il Patriarca Kirill fuori dalla lista nera dell’Unione europea. Il governo ungherese difendeva quella protezione come una questione di libertà religiosa mentre i servizi di intelligence di mezza Europa la leggevano diversamente. Orbán non è più a Budapest, e il suo successore Péter Magyar ha fatto sapere a Bruxelles che l’Ungheria non ostacolerà le sanzioni contro il capo della Chiesa ortodossa russa. Secondo un’esclusiva di Euronews, un mini-pacchetto di misure restrittive è in preparazione: gli ambasciatori dell’Unione europea ne discuteranno questa settimana, con l’obiettivo di adottarlo al Consiglio Affari esteri del 15 giugno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Europa vuole sanzionare il capo della Chiesa ortodossa russa, e noi dobbiamo svegliarci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Adieu - Téléfilm Complet - Drame Historique - Thomas JOUANNET & Mélanie DOUTEY - FP Sullo stesso argomento Kosovo-Ue, il capo negoziatore Zulfaj: “Noi siamo pronti, ora l’Europa mantenga le sue promesse”Roma, 18 aprile 2026 – Oltre vent’anni fa a Salonicco i Paesi dei Balcani hanno ricevuto dall’Unione europea la promessa di entrarne a far parte, ma... Giustizia: Forza Italia vuole sanzionare i magistrati in TVIl confronto si inasprisce a Roma in vista del prossimo appuntamento referendario sulla giustizia, dove il ruolo pubblico dei magistrati è al centro... A loro pensavo, infatti, ai detenuti palestinesi! E noi stiamo a guardare...che vergogna; l'Italia convoca il ministro israeliano, tanto per dire che fa qualcosa, anziché riunirsi con il resto d'Europa in forma urgente, per sanzionare Israele! Sfruttasse l'occasione la x.com Stellantis produrrà auto cinesi in Europa: nasce la nuova joint venture reddit L’Europa trova la quadra per sanzionare i coloni israeliani, ma l’Italia è in prima fila per bloccare le prossime sanzioniL’Ue vara sanzioni contro i coloni israeliani, ma resta divisa su Israele. Caduto il veto di Orban, Italia e Germania frenano sulle misure più dure contro Netanyahu. Amnesty accusa Roma: Protegge Isr ... mowmag.com L’Unione Europea pronta a sanzionare nuovamente la Russia (inclusa la flotta ombra )Il 21° pacchetto di sanzioni probabilmente prenderà di mira anche banche, istituzioni finanziarie e aziende militari-industriali russe ... energiaoltre.it