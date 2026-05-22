L’Europa di Mancio
Nell’ultima giornata di campionato, la squadra romana si gioca la qualificazione alla prossima Champions League contro una rivale diretta. Il tecnico, riconosciuto per il suo stile di leadership, punta molto sulla sua squadra per ottenere il risultato necessario. La partita rappresenta un momento chiave della stagione, con i giocatori pronti a dare il massimo per conquistare i tre punti e assicurarsi il passaggio alla competizione continentale. La sfida si svolge nel rispetto delle regole e senza altri eventi rilevanti.
La Roma si affida al suo leader carismatico per blindare la qualificazione alla prossima Champions League nell’ultimo e decisivo incrocio di campionato. Secondo quanto riportato da Il Tempo, a firma di L. Pes, Gianluca Mancini guiderà la retroguardia giallorossa nella trasferta fondamentale contro il Verona, stringendo i denti nonostante alcuni acciacchi fisici che ne hanno condizionato la settimana di allenamenti. Il centrale toscano, reduce dalla pesante doppietta decisiva siglata nel derby contro la Lazio, si caricherà sulle spalle il peso del reparto arretrato al Bentegodi, dove con ogni probabilità l’allenatore Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dell’infortunato Evan N’Dicka, schierando il numero 23 nella posizione di difensore centrale puro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Europa League sc Freiburg vs vigo
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