L’allenatore Serse Cosmi è noto per il suo carattere focoso e le sue esultanze calorose. Recentemente, durante una partita a Ravenna, ha festeggiato con entusiasmo la vittoria della Salernitana, un episodio che ha riacceso i ricordi delle sue passate imprese sulla panchina. La sua carriera si intreccia con momenti significativi del calcio italiano degli anni Duemila, portando alla luce un'immagine di passione e determinazione che ha lasciato tracce nel panorama sportivo nazionale.

A Ravenna, Serse Cosmi è zompato in campo e ha ringhiato di gioia per la sua Salernitana che ha portato oltre il secondo scoglio dei playoff di C. Alzi la mano chi non ha ripensato a “Mai dire gol”, a Crozza, a “Liveraaaaaani!”, ai cappellini, a Gaucci che voleva tesserare due calciatrici svedesi, al coreano Ahn, al cinese Ma Mingyu comprato per sbaglio, all’iraniano Rezaei suggerito da un venditore di tappeti. Si è aperta una porta temporale ed è uscito il rutilante quadriennio umbro (2000-04). Ma, oltre alla buccia, considerate la polpa: quel Perugia giocava un bel calcio, quel 3-5-2 ha fatto scuola, sotto il cappellino c’era un ottimo allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’eterno ruggito di Serse Cosmi: oltre il personaggio c’è la storia del nostro calcio

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