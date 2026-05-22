L’enoteca Retrogusto di Savignano sul Rubicone, aperta il 2 dicembre 2007 in piazza Amati, continuerà a essere operativa anche durante i mesi estivi. La struttura, già nota per la sua offerta di vini, si trasformerà temporaneamente in un bar di tapas, offrendo ai clienti un’esperienza diversa rispetto al solito. L’apertura straordinaria permette ai visitatori di godere di momenti conviviali anche durante la stagione calda, senza interrompere la propria attività. La decisione rientra in una strategia di ampliamento dell’offerta per il periodo estivo.

Apertura straordinaria estiva per l’enoteca Retrogusto di Savignano sul Rubicone che aprì i battenti il 2 dicembre 2007 in piazza Amati. Retrogusto sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 con chiusura la domenica e lunedì e duranti i mesi estivi diventerà un tapas-bar. Alla guida della enoteca fin dall’inizio c’è Sara Santini, sommelier Ais. Il locale è dotato di diversi ambienti ricavati in un vecchio e storico palazzo della città, ristrutturati ad hoc per mantenere l’originalità. Nell’enoteca si possono assaggiare e acquistare vini e prodotti tipici della regione, con particolare riguardo a quelli della Valle del Rubicone. La novità è che il Retrogusto avrebbe dovuto chiudere come fece l’anno scorso in estate, ma invece resterà aperto tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’enoteca Retrogusto resta aperta anche d’estate e diventa ‘tapas bar’

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