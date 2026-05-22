L'ex Hellwatt festival di Reggio Emilia ha subito due cambi di nome in appena due settimane, senza che sia stato comunicato ufficialmente il motivo di queste variazioni. La manifestazione, che aveva attirato numerosi partecipanti nelle edizioni precedenti, si trova ora al centro di incertezze legate alla sua organizzazione e alla sua futura realizzazione. Le autorità e gli organizzatori sono ancora impegnati a definire il percorso da seguire per tentare di salvare l'evento, che rappresenta un appuntamento importante per la città.

L'ex Hellwatt festival ha cambiato nome due volte in due settimane, ma non è ancora chiaro se il concerto di Travis Scott sarà confermato Per la seconda volta in due settimane gli organizzatori del festival estivo di Reggio Emilia che si sarebbe dovuto chiamare Hellwatt gli hanno cambiato nome: prima era diventato “Summer shows”, ora si chiama “Pulse of Gaia”. La gestione di tutte le date in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia è stata affidata a Zamna, un marchio internazionale di musica elettronica nato a Tulum, in Messico. È l’ultimo passaggio di una vicenda lunga e confusa, raccontata negli scorsi mesi dal Post in diversi articoli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’ennesimo tentativo di salvare l’enorme festival di Reggio Emilia

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