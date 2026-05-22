Leila Pasar, specializzata in cura delle sopracciglia, ha analizzato lo stile delle sopracciglia delle celebrità presenti sul red carpet del Festival di Cannes 2026. Per questa occasione, abbiamo intervistato l’esperta, che ha osservato attentamente le caratteristiche di ciascun trucco. La sua analisi si concentra sulle tecniche di modellatura e sugli stili adottati dalle star durante la manifestazione. Pasar ha fornito commenti tecnici su come le sopracciglia siano state intagliate e definite per valorizzare i look delle celebrità.

Per illuminarci sulla cura migliore delle sopracciglia Leila Pasar ha preso parte alla nostra giuria beauty e ha analizzato in modo costruttivo le sopracciglia delle star avvistate sul red carpet di Cannes 2026. Prendete nota. Philippine Leroy-Beaulieu «Le sopracciglia di Philippine Leroy-Beaulieu sono un esempio raffinato di continuità e rispetto della propria identità nel tempo. La forma è rimasta fedele alla sua struttura naturale, non forzata, non trasformata, ma accompagnata. Con il passare degli anni il volto si è evoluto, le sopracciglia hanno mantenuto la loro presenza e soprattutto la loro funzione espressiva. Colpisce l’armonia complessiva, il colore è perfettamente in sintonia con i capelli, la texture appare curata, morbida e idratata, e la forma segue naturalmente l’architettura del viso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leila Pasar, esperta di cura delle sopracciglia, commenta quelle delle star al Festival di Cannes 2026

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