Legnano tensione lavoratori-Comune | i sindacati aprono lo stato di agitazione

A Legnano, i lavoratori del Comune hanno deciso di mettere in atto uno stato di agitazione, dopo aver manifestato il loro malcontento. La decisione arriva in seguito a una serie di tensioni tra i dipendenti e l’amministrazione comunale. I sindacati hanno comunicato formalmente questa scelta, che coinvolge un numero consistente di impiegati pubblici. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, portando alla decisione di avviare questa forma di protesta ufficiale.

Legnano, 22 maggio 2026 – Il malcontento dei dipendenti comunali esplode e sfocia ufficialmente nello stato di agitazione. CISL FP Milano Metropoli e CSA Regioni Autonomie Locali hanno annunciato l’apertura della procedura nei confronti del Comune di Legnano, denunciando una situazione – a loro dire – diventata ormai insostenibile per molti lavoratori dell’ente. La decisione, formalizzata nella giornata del 22 maggio, arriva dopo settimane di confronto interno e raccolta delle segnalazioni provenienti dai dipendenti comunali, che lamentano carichi di lavoro sempre più pesanti, carenza di riconoscimento professionale e assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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