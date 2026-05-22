Legnano tensione lavoratori-Comune | i sindacati aprono lo stato di agitazione

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Legnano, i lavoratori del Comune hanno deciso di mettere in atto uno stato di agitazione, dopo aver manifestato il loro malcontento. La decisione arriva in seguito a una serie di tensioni tra i dipendenti e l’amministrazione comunale. I sindacati hanno comunicato formalmente questa scelta, che coinvolge un numero consistente di impiegati pubblici. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, portando alla decisione di avviare questa forma di protesta ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Legnano, 22 maggio 2026 – Il malcontento dei dipendenti comunali esplode e sfocia ufficialmente nello stato di agitazione. CISL FP Milano Metropoli e CSA Regioni Autonomie Locali hanno annunciato l’apertura della procedura nei confronti del Comune di Legnano, denunciando una situazione – a loro dire – diventata ormai insostenibile per molti lavoratori dell’ente. La decisione, formalizzata nella giornata del 22 maggio, arriva dopo settimane di confronto interno e raccolta delle segnalazioni provenienti dai dipendenti comunali, che lamentano carichi di lavoro sempre più pesanti, carenza di riconoscimento professionale e assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

legnano tensione lavoratori comune i sindacati aprono lo stato di agitazione
© Ilgiorno.it - Legnano, tensione lavoratori-Comune: i sindacati aprono lo stato di agitazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rinnovo del contratto, i lavoratori del teatro aprono lo stato di agitazioneSalari al palo da sei anni: le maestranze di Storchi, Pavarotti e degli altri palcoscenici modenesi chiedono aumenti del 20% e annunciano la lettura...

legnano tensione lavoratori comuneLegnano, tensione lavoratori-Comune: i sindacati aprono lo stato di agitazioneLe rappresentanze lamentano carichi di impegno pesanti e carenza di riconoscimento professionale, fra l’altro. E nel week-end si vota per il sindaco ... ilgiorno.it

Comune di Legnano, CISL FP contro RSU e amministrazione: I lavoratori meritano fattiIl sindacato contesta la gestione dei ticket elettronici e del salario accessorio nel Comune di Legnano. In questi giorni anche il consigliere comunale Grillo ha criticato la chiusura dell’amministraz ... legnanonews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web